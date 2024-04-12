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08:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Горячкина сыграла вничью с китаянкой на турнире претенденток

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи в седьмом туре турнира претенденток на матч за звание чемпионки мира по шахматам, который проходит в Торонто.

Горячкина сыграла вничью с китаянкой на турнире претенденток | Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Горячкина играла белыми фигурами, прошла в четверг завершилась на 40-м ходу.

Результаты остальных партий тура: Анна Музычук (Украина) — Хампи Конеру (Индия) — 0,5−0,5; Лэй Тинцзе (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 1:0.

На счету Горячкиной 4,5 очка (две победы, пять ничьих), в турнирной таблице она уступает Тань Чжунъи, у которой стало 5 очков (три победы, четыре ничьи). Следом идут россиянка Екатерина Лагно, китаянка Лэй Тинцзе (обе — по 4 очка), болгарка Нургюл Салимова (3), украинка Анна Музычук и представительницы Индии Рамешбабу Вайшали и Хампи Конеру (все — по 2,5). В восьмом туре, который состоится 13 апреля, Горячкина сыграет с соотечественницей Екатериной Лагно.

Турнир претенденток продлится до 22 апреля. Его победительница сыграет матч за звание чемпионки мира с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

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