Горячкина сыграла вничью с китаянкой на турнире претенденток

Партия, в которой Горячкина играла белыми фигурами, прошла в четверг завершилась на 40-м ходу.
Результаты остальных партий тура: Анна Музычук (Украина) — Хампи Конеру (Индия) — 0,5−0,5; Лэй Тинцзе (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 1:0.
На счету Горячкиной 4,5 очка (две победы, пять ничьих), в турнирной таблице она уступает Тань Чжунъи, у которой стало 5 очков (три победы, четыре ничьи). Следом идут россиянка Екатерина Лагно, китаянка Лэй Тинцзе (обе — по 4 очка), болгарка Нургюл Салимова (3), украинка Анна Музычук и представительницы Индии Рамешбабу Вайшали и Хампи Конеру (все — по 2,5). В восьмом туре, который состоится 13 апреля, Горячкина сыграет с соотечественницей Екатериной Лагно.
Турнир претенденток продлится до 22 апреля. Его победительница сыграет матч за звание чемпионки мира с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.