Ян Непомнящий оценил свою игру в прошедшем первом круге Турнира претендентов — 2024

«Удовлетворён ли я первой частью турнира? В целом, конечно, да, но у меня было множество спорных позиций, даже сегодня, и я не смог продемонстрировать, что помню все варианты. С другой стороны, хорошо, что я всё же не проиграл ни одной партии», — отметил гроссмейстер в интервью пресс-службе ФИДЕ.