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11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Александра Горячкина вышла в лидеры Турнира претенденток — 2024

Российская шахматистка Александра Горячкина вышла в лидеры Турнира претенденток — 2024, который проходит в Торонто (Канада).

Александра Горячкина вышла в лидеры Турнира претенденток — 2024 | Источник: Чемпионат.com

Это произошло после ничьей в партии ещё с одной россиянкой — Екатериной Лагно.

Теперь на счету Горячкиной 5 очков — столько же ещё у двух шахматисток. Горячкина одержала две победы в партиях и шесть раз сыграла вничью. У Лагно семь ничьих и всего одна победа.

Источник: FIDE

Напомним, сегодня, 14 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. В 9-м туре между собой сразятся Горячкина и Анна Музычук из Украины. Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холл» в Торонто (Канада). Матч начнётся в 21:30 мск.

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