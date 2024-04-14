Александра Горячкина вышла в лидеры Турнира претенденток — 2024 | Источник: Чемпионат.com

Это произошло после ничьей в партии ещё с одной россиянкой — Екатериной Лагно.

Теперь на счету Горячкиной 5 очков — столько же ещё у двух шахматисток. Горячкина одержала две победы в партиях и шесть раз сыграла вничью. У Лагно семь ничьих и всего одна победа.