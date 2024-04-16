Непомнящий сыграл вничью с Доммараджу на турнире претендентов

Непомнящий пока не знает поражений на турнире, но при этом одержал только две победы при восьми ничьих. В активе россиянина 6 очков, он делит лидерство с Гукешем, но по итогам тура их может догнать еще один представитель Индии Рамешбабу Прагнанандха, у которого 5 баллов.