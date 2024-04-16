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07:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий сыграл вничью с Доммараджу на турнире претендентов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью шестую партию подряд на турнире претендентов, который проходит в Торонто.

Источник: Reuters

Россиянин в понедельник в рамках 10-го тура сыграл вничью с индийцем Гукешем Доммараджу. Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась мировой после 40-го хода.

Непомнящий пока не знает поражений на турнире, но при этом одержал только две победы при восьми ничьих. В активе россиянина 6 очков, он делит лидерство с Гукешем, но по итогам тура их может догнать еще один представитель Индии Рамешбабу Прагнанандха, у которого 5 баллов.

Турнир претендентов продлится до 22 апреля. Его победитель сыграет матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула китайцем Дин Лижэнем. Призовой фонд мужского турнира претендентов составляет 500 тысяч евро.

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