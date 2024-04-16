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08:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Александра Горячкина потерпела первое поражение на турнире претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла представительнице Китая Лэй Тинцзе в 10-м туре на турнире претенденток.

Александра Горячкина потерпела первое поражение на Турнире претенденток | Источник: Чемпионат.com

Отметим, что для Горячкиной это поражение стало первым на турнире. Ранее она одержала две победы и семь раз сыграла вничью.

В следующем туре Горячкина сыграет с Рамешбабу Вайшали (Индия).

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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