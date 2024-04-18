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02:48 (мск), источник: ТАСС

Шахматистка Лагно потерпела первое поражение на турнире претенденток

Россиянка проиграла китаянке Тань Чжунъи.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 18 апреля. Российская шахматистка Екатерина Лагно черными фигурами проиграла китаянке Тань Чжунъи в партии 11-го тура турнира претенденток. Соревнования проходят в Торонто.

Лагно потерпела первое поражение на турнире, до этого россиянка одержала одну победу и девять раз сыграла вничью. На счету Лагно 5,5 очка, Тань Чжунъи набрала 7,5 очка. В 12-м туре Лагно сыграет с китаянкой Лэй Тинцзе.

В турнире претенденток шахматистки сыграют 14 туров — по две партии друг с другом. Победительница соревнований встретится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в матче за шахматную корону.

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