Шахматистка Лагно потерпела первое поражение на турнире претенденток

Лагно потерпела первое поражение на турнире, до этого россиянка одержала одну победу и девять раз сыграла вничью. На счету Лагно 5,5 очка, Тань Чжунъи набрала 7,5 очка. В 12-м туре Лагно сыграет с китаянкой Лэй Тинцзе.