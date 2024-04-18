Шахматистка Лагно потерпела первое поражение на турнире претенденток
Россиянка проиграла китаянке Тань Чжунъи.
Россиянка проиграла китаянке Тань Чжунъи.
ТАСС, 18 апреля. Российская шахматистка Екатерина Лагно черными фигурами проиграла китаянке Тань Чжунъи в партии 11-го тура турнира претенденток. Соревнования проходят в Торонто.
Лагно потерпела первое поражение на турнире, до этого россиянка одержала одну победу и девять раз сыграла вничью. На счету Лагно 5,5 очка, Тань Чжунъи набрала 7,5 очка. В 12-м туре Лагно сыграет с китаянкой Лэй Тинцзе.
В турнире претенденток шахматистки сыграют 14 туров — по две партии друг с другом. Победительница соревнований встретится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в матче за шахматную корону.