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08:59 (мск), источник: ТАСС

Шахматист Непомнящий обыграл Видита и стал единоличным лидером турнира претендентов

В активе российского гроссмейстера 7 очков.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 18 апреля. Российский шахматист Ян Непомнящий черными фигурами обыграл представителя Индии Гуджрати Видита в партии 11-го тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Торонто.

Американец Хикару Накамура черными фигурами обыграл Рамешбабу Прагнанандху из Индии. Представитель Франции Алиреза Фируджа белыми фигурами победил азербайджанца Ниджата Абасова. Партия между американцем Фабиано Каруаной и представителем Индии Доммараджу Гукешем завершилась вничью.

Непомнящий набрал 7 очков и занимает 1-е место в таблице турнира претендентов. Далее идут Гукеш, Накамура (оба — по 6,5 очка), Каруана (6), Прагнанандха (5,5), Видит (5), Фируджа (4,5) и Абасов (3).

В 12-м туре состоятся партии Непомнящий — Прагнанандха, Абасов — Гукеш, Каруана — Видит, Накамура — Фируджа. Все игры начнутся 18 апреля в 21:30 мск.

В турнире претендентов шахматисты сыграют 14 туров — по две партии друг с другом. В каждой партии мужского турнира шахматисты имеют 120 минут на 40 ходов, после этого им добавляют еще 30 минут. Начиная с 41-го хода добавляется по 30 секунд за каждый ход. В женском турнире шахматистки имеют 90 минут на 40 ходов, после этого им добавляют еще 30 минут. Начиная с первого хода добавляется по 30 секунд за каждый ход.

Мужской и женский турниры претендентов завершатся 21 апреля (22 апреля в случае тай-брейка). Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

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