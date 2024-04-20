Чемпионат азиатских городов по шахматам стартует в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 апреля. /ТАСС/. Командный чемпионат азиатских городов по шахматам стартует в субботу в Ханты-Мансийске. Это первое официальное соревнование азиатского шахматного календаря, которое пройдет в России.

28 февраля 2023 года делегаты генеральной ассамблеи Азиатской конфедерации шахмат (ACF) проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Юридически ФШР вошла в состав ACF с 1 мая. ФШР стала первой из национальных спортивных федераций, перешедшей в азиатскую федерацию.

«На турнир, помимо России, которая выставила четыре команды, заявились еще 10 стран. Это Малайзия, Непал, Ирак, Иран, Казахстан, Йемен, Шри-Ланка, Палестина, Оман и Монголия. В мае 2023 года Федерация шахмат Югры первой из спортивных федераций нашей страны осуществила исторически значимый переход в Азиатскую шахматную федерацию», — сообщили ТАСС в департаменте внутренней политики Югры.

Турнир состоится по швейцарской системе и будет включать девять раундов. Каждый матч между командами пройдет на четырех досках в формате шахматной олимпиады. Как отметил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, у Югры огромный опыт проведения соревнований самого высшего уровня, поэтому именно Ханты-Мансийскому автономному округу выпала честь организовать и провести данный турнир.