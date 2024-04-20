Текущие события
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Тюмень
Нефтехимик
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Локомотив
Хоккей. КХЛ
14:00
Металлург Мг
Локомотив
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Кубань
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
Сокол
Футбол. Премьер-лига
16:30
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Волгарь
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Черноморец
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Осасуна
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Ренн
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
Арсенал
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
Енисей
30
Футбол. Зарубежный
19:00
Эмполи
Наполи
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:30
Вулверхэмптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Клермон Фут
Все события
11:59 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат азиатских городов по шахматам стартует в Ханты-Мансийске

Турнир пройдет с 20 по 30 апреля.

Источник: AP 2023

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 апреля. /ТАСС/. Командный чемпионат азиатских городов по шахматам стартует в субботу в Ханты-Мансийске. Это первое официальное соревнование азиатского шахматного календаря, которое пройдет в России.

28 февраля 2023 года делегаты генеральной ассамблеи Азиатской конфедерации шахмат (ACF) проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Юридически ФШР вошла в состав ACF с 1 мая. ФШР стала первой из национальных спортивных федераций, перешедшей в азиатскую федерацию.

«На турнир, помимо России, которая выставила четыре команды, заявились еще 10 стран. Это Малайзия, Непал, Ирак, Иран, Казахстан, Йемен, Шри-Ланка, Палестина, Оман и Монголия. В мае 2023 года Федерация шахмат Югры первой из спортивных федераций нашей страны осуществила исторически значимый переход в Азиатскую шахматную федерацию», — сообщили ТАСС в департаменте внутренней политики Югры.

Турнир состоится по швейцарской системе и будет включать девять раундов. Каждый матч между командами пройдет на четырех досках в формате шахматной олимпиады. Как отметил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, у Югры огромный опыт проведения соревнований самого высшего уровня, поэтому именно Ханты-Мансийскому автономному округу выпала честь организовать и провести данный турнир.

Ранее Ханты-Мансийск неоднократно принимал международные соревнования, в том числе Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году. Командный чемпионат азиатских городов по шахматам пройдет с 20 по 30 апреля.

Читайте также от «ТАСС»
Вяльбе: она выбрала свой путь, я с розгами к ней не пойду
Плющенко заявил, что переход фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана идет по плану
Отец Далера Кузяева рассказал, что еще не думал о будущем сына в "Гавре"
Главный тренер сборной России по плаванию оценил спортивную форму Ефимовой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь