Шахматистки Горячкина и Лагно потеряли шансы выиграть турнир претенденток

ТАСС, 20 апреля. Россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно потеряли шансы на победу на турнире претенденток по шахматам. Соревнования проходят в Торонто.

В партии 13-го тура Горячкина черными фигурами сыграла вничью с лидером соревнований китаянкой Тань Чжунъи. В активе спортсменки из Китая стало 8,5 очка за тур до конца соревнований, Горячкина и Лагно, имеющие 6,5 и 6 очков соответственно, не сумеют догнать соперницу. Лагно еще не доиграла партию 13-го тура против представительницы Болгарии Нургюл Салимовой.