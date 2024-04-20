Шахматистки Горячкина и Лагно потеряли шансы выиграть турнир претенденток
За тур до конца соревнований лидирует китаянка Тань Чжунъи.
За тур до конца соревнований лидирует китаянка Тань Чжунъи.
ТАСС, 20 апреля. Россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно потеряли шансы на победу на турнире претенденток по шахматам. Соревнования проходят в Торонто.
В партии 13-го тура Горячкина черными фигурами сыграла вничью с лидером соревнований китаянкой Тань Чжунъи. В активе спортсменки из Китая стало 8,5 очка за тур до конца соревнований, Горячкина и Лагно, имеющие 6,5 и 6 очков соответственно, не сумеют догнать соперницу. Лагно еще не доиграла партию 13-го тура против представительницы Болгарии Нургюл Салимовой.
В турнире претенденток шахматистки сыграют 14 туров — по две партии друг с другом. Победительница соревнований встретится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в матче за шахматную корону.