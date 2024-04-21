Ян Непомнящий потерял первую позицию за тур до окончания Турнира претендентов — 2024 | Источник: Чемпионат.com

В 12-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой.

Непомнящий набрал восемь очков и делит вторую строчку в турнирной таблице с американцами Накамурой и Каруаной. Лидирует за тур до окончания турнира представитель Индии Гукеш Доммараджу, у которого 8,5 очка.

В заключительном туре Непомнящий встретится с Каруаной, а Гукеш проведёт решающую партию с Накамурой.