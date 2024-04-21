Ян Непомнящий потерял первую позицию за тур до окончания Турнира претендентов — 2024
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерял лидерство в таблице Турнира претендентов — 2024.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерял лидерство в таблице Турнира претендентов — 2024.
В 12-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой.
Непомнящий набрал восемь очков и делит вторую строчку в турнирной таблице с американцами Накамурой и Каруаной. Лидирует за тур до окончания турнира представитель Индии Гукеш Доммараджу, у которого 8,5 очка.
В заключительном туре Непомнящий встретится с Каруаной, а Гукеш проведёт решающую партию с Накамурой.
Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира, китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тысяч и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.