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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий извинился перед американским шахматистом после ничьей

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий извинился перед американцем Фабиано Каруаной после завершившейся вничью партии в заключительном туре турнира претендентов в канадском Торонто, следует из видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале ChessBase India.

Непомнящий извинился перед американским шахматистом после ничьей | Источник: Спорт РИА Новости

Турнир претендентов завершился победой индийца Гукеша Доммараджу. Каруана в последнем туре играл белыми с Непомнящим, россиянин в ряде моментов имел безнадежную позицию, но продолжал сопротивляться, и американец не увидел победных ходов. В случае успеха Каруана поборолся бы с Гукешем за право сыграть с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем на тай-брейке. Непомнящему для дележа первого места также нужно было побеждать.

После партии Каруана и Непомнящий несколько минут провели за столом за обсуждением вариантов. Придя к выводу, что у американца было несколько путей к победе, россиянин по-английски произнес фразу «Я очень извиняюсь», на что Каруана ответил «Моя вина» и ушел. Россиянин еще некоторое время сидел за доской, уходя, он дважды ударил по столу рукой.

Гукешу 17 лет, он станет самым молодым участником матча на первенство мира. Непомнящий выиграл два предыдущих турнира претендентов, но в поединках за шахматную корону уступил сначала норвежцу Магнусу Карлсену, затем Дин Лижэню.

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