Непомнящий извинился перед американским шахматистом после ничьей | Источник: Спорт РИА Новости

Турнир претендентов завершился победой индийца Гукеша Доммараджу. Каруана в последнем туре играл белыми с Непомнящим, россиянин в ряде моментов имел безнадежную позицию, но продолжал сопротивляться, и американец не увидел победных ходов. В случае успеха Каруана поборолся бы с Гукешем за право сыграть с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем на тай-брейке. Непомнящему для дележа первого места также нужно было побеждать.

После партии Каруана и Непомнящий несколько минут провели за столом за обсуждением вариантов. Придя к выводу, что у американца было несколько путей к победе, россиянин по-английски произнес фразу «Я очень извиняюсь», на что Каруана ответил «Моя вина» и ушел. Россиянин еще некоторое время сидел за доской, уходя, он дважды ударил по столу рукой.