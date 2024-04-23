Мальчик для битья. Есть ли у Гукеша шансы свергнуть Дин Лижэня с шахматного трона?

Матч за титул чемпиона мира по шахматам — 2024: Дин Лижэнь против Гукеша Доммараджу, кто сильнее? | Источник: FIDE

Шахматный турнир претендентов — 2024 завершился победой 17-летнего Гукеша Доммараджу — это удивительный прорыв вундеркиндов в современной мировой истории. 29 мая Гукеш отпразднует свое 18-летие, а уже в декабре может стать самым молодым чемпионом мира!

В 1960 году королём шахматного мира стал 23-летний рижский волшебник Михаил Таль, а спустя 25 лет его рекорд побил выдающийся Гарри Каспаров* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, включён в перечень террористов и экстремистов. — Прим. «Чемпионата») — он сумел взойти на шахматный престол в 22 года.

На самом деле в эпоху раскола чёрно-белого мира и правления президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова (ещё до объединения двух шахматных организаций в 2006 году) чемпионом мира по версии ФИДЕ был 18-летний украинец Руслан Пономарёв. Однако шахматный мир воспринял нокаут-чемпионаты мира того времени ввиду их случайности и спонтанности достаточно холодно, и из-за того, что Пономарёв не сумел закрепиться в элите, обычно его рекорд выводят за скобки.

Следовательно, в ноябре 2024 года Гукеш Доммараджу может стать новым рекордсменом и 18-м в ряду великих чемпионов в хронологии ФИДЕ. В Торонто Гукеш, которого до старта считали чуть ли не самым неровным из могучего трио индийцев (были ещё Рамешбабу Прагнанандха и Сантош Видит, которые выступили куда скромнее — пятое и шестое места) показал и волю, и несвойственные его годам рассудительность, холодный расчёт и крепкие нервы. Гукеш проиграл лишь одну партию в обоюдном цейтноте провалившему турнир Алирезе Фирудже, но после этого потерь не нёс от слова совсем. И в решающих схватках буквально играючи отбился от конкурентов.

Впрочем, надо отметить, что шахматных титанов в Торонто Гукеш не побеждал. В поединках с ним не проигрывали ни Хикару Накамура, ни Фабиано Каруана, ни Ян Непомнящий. Доммараджу разошелся 1:1 по победам с Фируджей, устроил «дедовщину» землякам-индусам, обыграв каждого по разу, и дважды расстроил аутсайдера Ниджата Абасова.

Несмотря на написанное выше, Гукеш Доммараджу действительно показал в Канаде очень классную и свежую игру. Среди его достижений мне больше всего понравилась партия против Видита — здесь победитель из Индии продемонстрировал настоящее карлсеновское понимание, мгновенно подметив и зафиксировав слабости в позиции соперника, а затем, отработав по ним с потрясающей лёгкостью, одержал победу.

Думаю, что чемпион мира Дин Лижэнь, с учётом его крайне слабой игры в последнее время, с некоторым беспокойством ждал результатов претендентского в Торонто. Ведь, допустим, тот же Каруана для китайца — весьма удобный соперник, которого Дин не раз обыгрывал. А вот Накамура — куда более крепкий орешек, не говоря уже про Непомнящего, игра с которым для будущего чемпиона мира складывалась сложно, несмотря на чудо, произошедшее на финише чемпионского матча в 2023-м. Можно отметить, что Дин проиграл и серию последних партий Прагнанандхе и Фирудже.

Однако богиня шахмат Каисса, на мой взгляд, послала Дин Лижэню настоящий подарок судьбы. Его соперник по матчу — неопытный, вырвавшийся вперёд на Абасове и ещё не нюхавший по-настоящему пороха 18-летний мальчик. Да, очень талантливый, но тот, кого Дин Лижэнь обыгрывал дважды. Чёрными!

Оба раза это случилось в одном из самых престижных супертурниров современности — Вейк-ан-Зее-2023 и 2024. В 2023-м Дин готовился к старту чемпионской битвы с Непомнящим и откровенно провалился — проиграл победителю и хозяину поля Анишу Гири, Прагнанандхе и даже своему тренеру-секунданту Рихарду Раппорту (Румыния). Но при этом выиграл у Гукеша — тому тоже пришлось непросто в турнире.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Вейк-ан-Зее этого года Гукеш Доммараджу уже блистал и в итоге проиграл тай-брейк за первое место китайцу Вей И. А Дин Лижэнь с нулями от Непомнящего, Прагнанандхи и Фируджи снова «отдыхал» во второй половине таблицы, а единственным его достижением стала победа над Гукешем. В общем, славящемуся своим умением собраться на матч, но явно не сильнейшему в мире шахматисту из Китая можно порадоваться.

Разумеется, в матче за мировую корону Гукеш со своей командой постарается выстроить мудрую стратегию, которая ограничит атакующие возможности Дин Лижэня. За время до поединка он постарается прибавить и набраться опыта. Но китайский шахматный император сейчас тоже может с воодушевлением приступать к подготовке с целью сохранить титул, попутно доказав на фоне последних провалов, что он — не «бумажный» чемпион!