Непомнящий поднялся с 7-го на 4-е место в рейтинге FIDE

Непомнящий имеет в активе 2770 очков. Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2830), вторую строчку занимает американец Фабиано Каруана (2805), на третьей позиции идет его соотечественник Хикару Накамура (2795). Действующий чемпион мира Дин Лижэнь из Китая с 2762 очками опустился на 8-е место.

Победитель прошедшего в Торонто турнира претендентов Гукеш Доммараджу (2764) из Индии взлетел на 10 строчек — на 6-ю позицию. Россиянин Сергей Карякин (2750) сохранил 12-е место.

В женском рейтинге доминируют представительницы Китая: лидирует Хоу Ифань (2633), за ней идут действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (2560) и Лэй Тинцзе (2548). Победительница Турнира претенденток — 2024 Тань Чжунъи (2541) идет 6-й. Что касается россиянок, то Александра Горячкина (2545) опустилась на 4-ю строчку, Екатерина Лагно (2532) — на 7-ю, Полина Шувалова (2456) поднялась на 8-е место и стала 22-й, Валентина Гунина (2439) поднялась на 31-ю строчку.