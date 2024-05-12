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22:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Магнус Карлсен выиграл турнир Rapid & Blitz Poland, Доммараджу — на последнем месте

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем турнира Rapid & Blitz Poland, являющегося первым этапом Grand Chess Tour 2024.

Магнус Карлсен выиграл турнир Rapid & Blitz Poland, Доммараджу — на последнем месте | Источник: Чемпионат.com

В соревнованиях участвовало десять шахматистов. Карлсен набрал 26 очков и на 1,5 балла опередил китайского грссмейстера Вэй И. Победитель Турнира претендентов-2024 Гукеш Доммараджу занял последнее место.

Итоговое положение Rapid & Blitz Poland:

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 26 очков.

2. Вэй И (Китай) — 25,5.

3. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 19,5.

4. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 19.

5. Арджун Эригайси (Индия) — 18.

6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 17,5.

7. Кирилл Шевченко (Молдова) — 15.

8. Аниш Гири (Нидерланды) — 14.

9. Винсент Кеймер (Германия) — 13.

10. Гукеш Доммараджу (Индия) — 12,5.

Турнир Poland Rapid & Blitz проходил в Варшаве с 6 по 13 мая 2024 года. Это первый из трех турниров по быстрым шахматам, общий призовой фонд каждого из которых составляет $ 175 000. Турнир начинается с девяти раундов быстрых шахмат, за которыми следуют восемнадцать раундов блица, в общей сложности — 135 партий в течение пяти дней.

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