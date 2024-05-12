Магнус Карлсен выиграл турнир Rapid & Blitz Poland, Доммараджу — на последнем месте

В соревнованиях участвовало десять шахматистов. Карлсен набрал 26 очков и на 1,5 балла опередил китайского грссмейстера Вэй И. Победитель Турнира претендентов-2024 Гукеш Доммараджу занял последнее место.

Турнир Poland Rapid & Blitz проходил в Варшаве с 6 по 13 мая 2024 года. Это первый из трех турниров по быстрым шахматам, общий призовой фонд каждого из которых составляет $ 175 000. Турнир начинается с девяти раундов быстрых шахмат, за которыми следуют восемнадцать раундов блица, в общей сложности — 135 партий в течение пяти дней.