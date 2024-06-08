Российские шахматисты смогут играть в турнирах после отстранения национальной федерации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские шахматисты смогут принимать участие в международных соревнованиях после отстранения Федерации шахмат России (ФШР). Об этом говорится в заявлении FIDE, обнародованном на официальном сайте организации.

В пятницу FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года. Решение вступит в силу через 60 дней.

«Исключение не влияет на права игроков, арбитров, тренеров и клубов, представляющих ФШР, на участие в шахматной деятельности», — говорится в заявлении FIDE.

Решение комиссии по этике FIDE связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий РФ. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации.