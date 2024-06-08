09:58 (мск), источник: ТАСС

Российские шахматисты смогут играть в турнирах после отстранения национальной федерации

В пятницу FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские шахматисты смогут принимать участие в международных соревнованиях после отстранения Федерации шахмат России (ФШР). Об этом говорится в заявлении FIDE, обнародованном на официальном сайте организации.

В пятницу FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года. Решение вступит в силу через 60 дней.

«Исключение не влияет на права игроков, арбитров, тренеров и клубов, представляющих ФШР, на участие в шахматной деятельности», — говорится в заявлении FIDE.

Решение комиссии по этике FIDE связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий РФ. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации.

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии из-за событий на Украине. Cовет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
"Все мои олимпийские грезы теперь можно выбросить в мусорку"
"Финны могут временно тешить свое больное самолюбие, но потом приедут наши и будут их обыгрывать"
В команде Нурмагомедова прокомментировали информацию о долгах по налогам
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь