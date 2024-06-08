Российские шахматисты смогут играть в турнирах после отстранения национальной федерации
В пятницу FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года.
В пятницу FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года.
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские шахматисты смогут принимать участие в международных соревнованиях после отстранения Федерации шахмат России (ФШР). Об этом говорится в заявлении FIDE, обнародованном на официальном сайте организации.
В пятницу FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года. Решение вступит в силу через 60 дней.
«Исключение не влияет на права игроков, арбитров, тренеров и клубов, представляющих ФШР, на участие в шахматной деятельности», — говорится в заявлении FIDE.
Решение комиссии по этике FIDE связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий РФ. Дело рассматривалось из-за жалобы Украинской шахматной федерации.
28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии из-за событий на Украине. Cовет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.