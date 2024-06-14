Два юных шахматиста сыграли вничью с гроссмейстером Яном Непомнящим
В рамках этапа детского Кубка России «Мемориал имени Нежметдинова» российский шахматист Ян Непомнящий сыграл с юными шахматистами и с двумя из них партия закончилась вничью.
В рамках этапа детского Кубка России «Мемориал имени Нежметдинова» российский шахматист Ян Непомнящий сыграл с юными шахматистами и с двумя из них партия закончилась вничью.
Игра длилась 4,5 часа.
По словам организаторов турнира, благодаря участию Непомнящего, у детей появилась возможность изучить его тактики и техники, чтобы попытаться обойти его в следующем году.
Мероприятие прошло в концертном зале Института экономики КФУ при поддержке «Норильского Никеля» и шахматной экосистемы myChess.
Напомним, ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России от участия в международных соревнованиях, но несмотря на это, включила Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин в календарь.