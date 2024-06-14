Два юных шахматиста сыграли вничью с гроссмейстером Яном Непомнящим | Источник: Чемпионат.com

Игра длилась 4,5 часа.

По словам организаторов турнира, благодаря участию Непомнящего, у детей появилась возможность изучить его тактики и техники, чтобы попытаться обойти его в следующем году.

Мероприятие прошло в концертном зале Института экономики КФУ при поддержке «Норильского Никеля» и шахматной экосистемы myChess.