Владимир Крамник высказался о скандале с сайтом Chess.com

"Первым этапом этого всего было начало обсуждения ситуации в серьёзном ключе. Надо было создать дискуссию. На данный момент я этого достиг. Но подозреваю, что если я это на время приостановлю, все сразу перестанут говорить об этом. По сути, мне пока приходится в одиночку поддерживать темп. Тема важнейшая. Цена того, что меня оскорбляют — Сhess.com начал кампанию против меня. Ну, а как ещё? Я понимал, что так и будет. Я не говорю, что делал всё правильно.

В начале мне казалось, что Сhess.com просто не обращает внимания, но потом я понял, что это осознанная политика. И это очень сильно изменило мою стратегию. Задача была в том, чтобы объяснить, что нет неприкасаемых. Тут же не было конкретно чего-то против Накамуры? Кто бы такой результат ни показал… Это безумная статистика с очень низкой вероятностью. Здравый смысл подсказывает. После этой истории с Ниманном всё стало уходить в личное противостояние. За этот год чётко прослеживается стратегия Сhess.com — переводить всё в эмоционально-личную сферу, на конкретные личности. А дело не в них, и я это объяснял. Есть статистика и есть человек, который зарабатывает кучу денег. Читтерит ли он или нет — не мне решать. Но вы должны объяснить и проверить это", — сказал Крамник в интервью двукратному вице-чемпиону мира Яну Непомнящему.