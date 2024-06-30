23:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Ян Непомнящий опустился на пятое место в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий потерял одну позицию в обновлённом рейтинге ФИДЕ.

Ян Непомнящий опустился на пятое место в рейтинге ФИДЕ | Источник: Чемпионат.com

Теперь Непомнящий занимает пятую строчку рейтинга (2770).

Лидером остается норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (2832). Второе место занимает американец Хикару Накамура (2802), третий — американец Фабиано Каруана (2796), а Арджун Эригайси (2778) из Индии — четвёртый.

Напомним, 7 июня стало известно, что ФИДЕ временно лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства. В свою очередь, ФШР подала апелляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ.

Ранее стало известно, что Ян Непомнящий в пятом раунде турнира Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния) сыграл вничью, как и предыдущие четыре раза.

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