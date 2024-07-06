Гроссмейстер из Бангладеш умер во время партии чемпионата страны по шахматам
Зиауру Рахману было 50 лет.
Зиауру Рахману было 50 лет.
ТАСС, 6 июля. Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время чемпионата страны по шахматам. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.
Рахману было 50 лет. Во время партии шахматисту стало плохо, и он потерял сознание. Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть в результате инсульта.
Рахман был неоднократным чемпионом Бангладеш по шахматам и представлял страну на шахматной олимпиаде 2022 года в Индии.