17:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Надеюсь, они найдут у себя мозги». Карпов — об отношении FIDE к ФШР

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Олег Богатов. Международная шахматная федерация (FIDE) своим отношением к Федерации шахмат России (ФШР) творит немыслимые дела, в канун 100-летнего юбилея они должны найти у себя мозги и принять правильное решение, заявил двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

«Надеюсь, они найдут у себя мозги». Карпов — об отношении FIDE к ФШР | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее комиссия по этике и дисциплине FIDE лишила ФШР членства в организации сроком на два года после жалобы шахматиста Петера Хейне Нильсена, Федерации шахмат Украины и украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца в связи с деятельностью организации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Как сообщил РИА Новости глава FIDE Аркадий Дворкович, он получил выговор за участие в работе попечительского совета ФШР.

«Я очень рад всех вас видеть в день праздника российских шахмат, накануне праздника мировых шахмат. Но там сейчас сложилась непростая ситуация. То, что сейчас Федерацию шахмат России сегодня третируют, я удивляюсь. Потому что в XX веке не было такой активной федерации, как наша, и российская, советская шахматная федерация провела больше чемпионатов мира, чем кто-либо. Причем в разы больше, в том числе и матчей на первенство мира. Начиная с турнира претендентов 1948 года Гаага — Москва, основная часть матчей за звание чемпионов мира проходила в Москве и в России», — сказал Карпов журналистам.

«Завтра празднуется 100-летие FIDE. Я надеюсь, что они найдут у себя мозги и примут правильное решение. Потому что-то, что они сейчас творят, это немыслимое дело. И, конечно, те, кто создавал шахматную федерацию под девизом “Мы все одна семья”, были далеки от тех, кто сегодня пытается принимать решение и вносить политику в шахматный мир. Шахматы — это одно, а политика — другое. Пусть политики занимаются политикой, а шахматисты занимаются шахматами. По всему миру под нашим общим девизом “Мы все одна семья”, — добавил гроссмейстер.

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