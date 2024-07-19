«Надеюсь, они найдут у себя мозги». Карпов — об отношении FIDE к ФШР | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее комиссия по этике и дисциплине FIDE лишила ФШР членства в организации сроком на два года после жалобы шахматиста Петера Хейне Нильсена, Федерации шахмат Украины и украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца в связи с деятельностью организации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Как сообщил РИА Новости глава FIDE Аркадий Дворкович, он получил выговор за участие в работе попечительского совета ФШР.

«Я очень рад всех вас видеть в день праздника российских шахмат, накануне праздника мировых шахмат. Но там сейчас сложилась непростая ситуация. То, что сейчас Федерацию шахмат России сегодня третируют, я удивляюсь. Потому что в XX веке не было такой активной федерации, как наша, и российская, советская шахматная федерация провела больше чемпионатов мира, чем кто-либо. Причем в разы больше, в том числе и матчей на первенство мира. Начиная с турнира претендентов 1948 года Гаага — Москва, основная часть матчей за звание чемпионов мира проходила в Москве и в России», — сказал Карпов журналистам.