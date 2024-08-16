Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге вошел в Книгу рекордов России

«Соревнования в Екатеринбурге вошли в Книгу рекордов России как самый продолжительный турнир претендентов по шахматам, — сказал Ткачев. — Мы подали заявку на включение в книгу рекордов в апреле этого года, некоторое время проходила процедура рассмотрения. Теперь мы должны получить сертификат».