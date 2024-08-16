Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге вошел в Книгу рекордов России

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турнир претендентов, который состоялся в Екатеринбурге в 2020—2021 годах, вошел в Книгу рекордов России. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
«Соревнования в Екатеринбурге вошли в Книгу рекордов России как самый продолжительный турнир претендентов по шахматам, — сказал Ткачев. — Мы подали заявку на включение в книгу рекордов в апреле этого года, некоторое время проходила процедура рассмотрения. Теперь мы должны получить сертификат».
Турнир претендентов, прошедший в Екатеринбурге, из-за пандемии коронавируса растянулся более чем на год. Его победителем стал россиянин Ян Непомнящий. Продолжительность турнира составила 407 дней — с 17 марта 2020 года по 27 апреля 2021 года.