Бибисару Асаубаеву лишили лидерства на Гран-при в Тбилиси

20-летняя Асаубаева — двукратная чемпионка мира по блицу (2021, 2022) — в 2021 году была самой молодой в истории шахмат чемпионкой в этом виде состязаний. Cеребряная призерка чемпионата мира по рапиду (2021). Чемпионка Азии (2021). Заслуженный мастер спорта Казахстана (2023). Удостоена званий «Спортсмен года 2011», «Лучшая шахматистка Азии 2021», международного ордена «Золотой Мангуст» и медали «Шапагат».