Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по скоростным шахматам

Напомним, по ходу чемпионата мира по скоростным шахматам случился один из самых ожидаемых матчей последних лет. В полуфинале соревнований с преимуществом в пять очков Карлсен обыграл американца Ханса Ниманна, с которым отказывался играть из-за обвинение в читерстве.