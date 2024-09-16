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На Украине призвали отказаться от обсуждения вопроса снятия санкций с ФШР

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Федерация шахмат Украины (ФШУ) обратилась к мировому шахматному сообществу с просьбой приложить усилия, чтобы снять с повестки дня генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) вопрос снятия санкций с Федерации шахмат России (ФШР) и Белорусской федерации шахмат (БФШ).

Источник: Спорт РИА Новости

Генеральная ассамблея FIDE пройдет в Будапеште 21—22 сентября при участии 199 делегатов. Президент Киргизского шахматного союза Бабур Тольбаев в августе предложил FIDE вернуть российским и белорусским игрокам полноценное право выступать на соревнованиях, этот вопрос включен в повестку дня генассамблеи.

«Пожалуйста, надавите на ваши национальные федерации, чтобы эта тема не была даже включена в повестку дня для обсуждения», — говорится в заявлении ФШУ на странице организации в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в командных соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах только в нейтральном статусе, это решение продлевалось несколько раз.

В пятницу стало известно, что апелляционная палата комиссии по этике и дисциплине FIDE решила отменить ранее вынесенный вердикт лишить ФШР членства в организации сроком на два года. Двухлетнее отстранение федерации заменено штрафом в 45 тысяч евро.