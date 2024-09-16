На Украине призвали отказаться от обсуждения вопроса снятия санкций с ФШР

Генеральная ассамблея FIDE пройдет в Будапеште
«Пожалуйста, надавите на ваши национальные федерации, чтобы эта тема не была даже включена в повестку дня для обсуждения», — говорится в заявлении ФШУ на странице организации в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в командных соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах только в нейтральном статусе, это решение продлевалось несколько раз.
В пятницу стало известно, что апелляционная палата комиссии по этике и дисциплине FIDE решила отменить ранее вынесенный вердикт лишить ФШР членства в организации сроком на два года. Двухлетнее отстранение федерации заменено штрафом в 45 тысяч евро.