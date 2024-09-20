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Международная шахматная федерация признала Карлсена лучшим гроссмейстером столетия

В четверг состоялся гала-ужин, посвященный столетию FIDE.

Источник: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

БУДАПЕШТ, 20 сентября. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) признала норвежца Магнуса Карлсена лучшим гроссмейстером столетия. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

В четверг состоялся гала-ужин FIDE, посвященный столетию Международной шахматной федерации, основанной в Париже в 1924 году. При этом матчи за титул чемпиона мира проводятся с 1886 года.

Карлсену 33 года, норвежец является лидером рейтинга Международной шахматной федерации, в 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза. В 2022 году он отказался играть матч за мировую шахматную корону, в котором должен был второй раз подряд встретиться с россиянином Яном Непомнящим, и был лишен звания чемпиона мира.

Норвежский шахматист дольше всех удерживал звание чемпиона мира по версии FIDE. Представлявший Германскую империю Эммануил Ласкер завоевал титул чемпиона мира в 1894 году, обыграв первого обладателя этого звания австрийца Вильгельма Стейница. Ласкер после этого еще шесть раз защищал звание чемпиона мира и удерживал шахматную корону до 1921 года, когда проиграл кубинскому гроссмейстеру Хосе Раулю Капабланке.