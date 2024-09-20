Магнус Карлсен выступил против возвращения Федерации шахмат России

«Я, конечно, рад получить эту награду, но лично я все же считаю, что карьера Гарри Каспарова* сложилась лучше, чем у меня. Но я понимаю, почему я получил эту награду.



Он посоветовал бы не возвращать российскую и белорусскую шахматные федерации. Вот что я тоже хочу сделать», — цитирует Карлсена VG.