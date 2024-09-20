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Магнус Карлсен выступил против возвращения Федерации шахмат России

Норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен сообщил, что он выступит против возвращения российской и белорусской шахматных федераций в состав Международной федерации шахмат (FIDE).

Источник: AP 2023

Магнус выступит в субботу (21 сентября) на генассамблее FIDE, на которой планируется рассмотрение вопроса о возвращении России и Белоруссии в организацию.

В четверг, 19 сентября, норвежцу вручили приз как лучшему игроку с момента основания федерации в 1924 году. Он получил награду от президента Аркадия Дворковича, после чего пообщался с журналистами.

«Я, конечно, рад получить эту награду, но лично я все же считаю, что карьера Гарри Каспарова* сложилась лучше, чем у меня. Но я понимаю, почему я получил эту награду.

Он посоветовал бы не возвращать российскую и белорусскую шахматные федерации. Вот что я тоже хочу сделать», — цитирует Карлсена VG.

* 13-й чемпион мира Каспаров признан иноагентом решением Минюста РФ, а также внесен в перечень террористов и экстремистов.