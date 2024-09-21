РУСАДА на Играх БРИКС в Казани проверило на допинг двух шахматистов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Спортсмены из 10 стран, участвовавшие в 2024 году в Играх БРИКС, были проверены на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), среди протестированных оказались два шахматиста. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Инспекторы допинг-контроля РУСАДА взяли допинг-пробы у участников Игр БРИКС из России, Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Киргизии, Китая, Монголии, Пакистана, Узбекистана и ЮАР.
Всего было взято 86 проб, проверку прошли представители 18 видов спорта. Больше всех проб сдали легкоатлеты (12), по девять — пловцы и борцы, по восемь — представители академической гребли и тяжелоатлеты, по шесть — боксеры, дзюдоисты и самбисты, пять — байдарочники и каноисты, по две — каратисты, конники, мастера настольного тенниса, спортивные гимнасты, теннисисты, фехтовальщики, шахматисты и представительницы художественной гимнастики, одна допинг-проба была взята у борца куреш.
«Это не очень много проб, но тем не менее мы смогли в рисковых видах спорта на тех соревнованиях, где посчитали нужным, отобрать пробы, — рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. — Порадовала статистика результатов. Ни одной положительной пробы зафиксировано не было в итоге».
Игры БРИКС прошли с 12 по 23 июня в Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу состоялись в Москве. В Играх БРИКС приняли участие спортсмены более чем из 80 стран мира, было разыграно 387 комплектов наград.