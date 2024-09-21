РУСАДА на Играх БРИКС в Казани проверило на допинг двух шахматистов

Всего было взято 86 проб, проверку прошли представители 18 видов спорта. Больше всех проб сдали легкоатлеты (12), по девять — пловцы и борцы, по восемь — представители академической гребли и тяжелоатлеты, по шесть — боксеры, дзюдоисты и самбисты, пять — байдарочники и каноисты, по две — каратисты, конники, мастера настольного тенниса, спортивные гимнасты, теннисисты, фехтовальщики, шахматисты и представительницы художественной гимнастики, одна допинг-проба была взята у борца куреш.