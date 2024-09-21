Украина угрожает представителям FIDE, пытаясь не допустить полноценного возвращения российских шахматистов

На этой неделе в Будапеште стартовал конгресс FIDE. Генассамблея, на которой рассмотрят вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные турниры под своими флагами, проходит
«Представители украинской делегации в кулуарах подходят к делегатам, представителям FIDE и открыто угрожают и шантажируют в случае поддержки идеи возвращения россиян и белорусов», — сказал источник.
Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина инициирует введение санкций против президента FIDE Аркадия Дворковича в случае восстановления прав российской и белорусской федераций шахмат.