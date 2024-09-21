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Украина угрожает представителям FIDE, пытаясь не допустить полноценного возвращения российских шахматистов

Представители Украины на генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) оказывают давление на делегатов из-за рассмотрения вопроса о возможном допуске россиян и белорусов на полноценных правах, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в конгрессе FIDE.

Источник: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

На этой неделе в Будапеште стартовал конгресс FIDE. Генассамблея, на которой рассмотрят вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные турниры под своими флагами, проходит 21—22 сентября.

«Представители украинской делегации в кулуарах подходят к делегатам, представителям FIDE и открыто угрожают и шантажируют в случае поддержки идеи возвращения россиян и белорусов», — сказал источник.

Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина инициирует введение санкций против президента FIDE Аркадия Дворковича в случае восстановления прав российской и белорусской федераций шахмат.