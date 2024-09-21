Украина угрожает представителям FIDE, пытаясь не допустить полноценного возвращения российских шахматистов

Представители Украины на генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) оказывают давление на делегатов из-за рассмотрения вопроса о возможном допуске россиян и белорусов на полноценных правах, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в конгрессе FIDE.