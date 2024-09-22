Не справились с давлением. FIDE отклонила предложение о полноценном допуске россиян

БУДАПЕШТ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) отклонила предложение о полноценном допуске российских и белорусских спортсменов до турниров, о возвращении флага и гимна. Находясь под политическим давлением, делегаты проголосовали за то, чтобы были проведены консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) по частичному допуску до командных турниров спортсменов из России и Белоруссии.
Частичный допуск подразумевает возможное участие в командных соревнованиях детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, представляющих Россию и Белоруссию.
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов в разговоре с ТАСС отметил, что на итоги голосования генеральной ассамблеи повлияло политическое вмешательство. За консультации с МОК и МПК по частичному допуску до командных турниров FIDE российских и белорусских спортсменов проголосовали 66 делегатов, за сохранение введенных санкций против шахматистов из этих стран — 41, а за их полноценное снятие — 21. При этом 11 делегатов воздержались, а 60 не приняли участие в голосовании.
«Я не думаю, что какая-либо спортивная федерация помнит такого беспрецедентного политического вмешательства в демократический процесс голосования. Убежден, что ключевым вопросом был закрытый или открытый формат голосования. Как только FIDE, даже не поставив этот вопрос на голосование, выбрала открытый формат, итог был ясен. Отметил для себя, что многие делегаты покинули зал после беспрецедентного воздействия МИД Украины и Госдепа США, после запугивания», — сказал Филатов.
Накануне президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев, инициировавший голосование за полное восстановление в правах россиян и белорусов, сказал ТАСС, что будет настаивать на тайном голосовании, чтобы делегаты не боялись давления. Тем не менее голосование было решено сделать открытым.
«Согласно правилам FIDE, голосование должно быть открытым. Не тайным», — сказал глава FIDE Аркадий Дворкович.
«Хитрая уловка президента FIDE»
Подводя итоги голосования, Филатов подчеркнул, что вопрос с допуском российских детей до соревнований должен быть решен в ближайшее время, и если этого не произойдет, то будет очевидно, что Дворкович тянет время и ничего не делает. «Кто хочет решить проблему, тот ее решает быстро. Это (допуск детей, людей с ограниченными возможностями, ветеранов — прим. ТАСС) должно было быть сделано два года назад. Президентский совет FIDE два года ничего не делал, сейчас президент FIDE хочет получить бесконечное время для решения этого вопроса. Считаю, что если в кратчайшие сроки вопрос не будет решен, то будет очевидно, что это хитрая уловка президента FIDE, чтобы затянуть время и не допустить наших детей, паралимпийцев и ветеранов», — сказал Филатов.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал иезуитским решение генассамблеи FIDE. «Ожидали еще большего, что россияне будут участвовать во всех соревнованиях, но опять ограничились. Самое интересное, что наши дети почувствуют вкус международных соревнований, но при этом перспектив никаких не будет. Поэтому иезуитское какое-то решение, на самом деле», — сказал Фетисов.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сказала, что FIDE «прокатила Россию», а олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова назвала решение антигуманным. «Это удивительное решение. Думаю, что мнение президента FIDE там даже и не воспринималось некоторыми членами генеральной ассамблеи. Это антигуманные решения, которые никак не способны поддерживать развитие спорта», — сказала Журова ТАСС.
Вице-президент ФШР Сергей Смагин отметил, что FIDE пытается переложить ответственность за важное решение на МОК. «С одной стороны, это не совсем то, чего мы ждали, но небольшой позитив в этом есть. Я думаю, это первый маленький шаг нам навстречу, за которым со временем последуют другие. Я думаю, что FIDE предложила первый вариант, чтобы переложить ответственность с себя на МОК, а делегаты просто не захотели занимать чью-то сторону», — сказал Смагин ТАСС.
«Я очень удивлен, что МОК стал руководить FIDE. С чего вдруг президент FIDE стал прислушиваться к их позиции?» — в свою очередь сказал ТАСС Филатов.
28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта того же года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Решение о выступлении россиян и белорусов под флагом FIDE неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 года.