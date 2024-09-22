Не справились с давлением. FIDE отклонила предложение о полноценном допуске россиян

Подводя итоги голосования, Филатов подчеркнул, что вопрос с допуском российских детей до соревнований должен быть решен в ближайшее время, и если этого не произойдет, то будет очевидно, что Дворкович тянет время и ничего не делает. «Кто хочет решить проблему, тот ее решает быстро. Это (допуск детей, людей с ограниченными возможностями, ветеранов — прим. ТАСС) должно было быть сделано два года назад. Президентский совет FIDE два года ничего не делал, сейчас президент FIDE хочет получить бесконечное время для решения этого вопроса. Считаю, что если в кратчайшие сроки вопрос не будет решен, то будет очевидно, что это хитрая уловка президента FIDE, чтобы затянуть время и не допустить наших детей, паралимпийцев и ветеранов», — сказал Филатов.