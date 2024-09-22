Казахстан выиграл серебро шахматной Олимпиады. Реакция Токаева

Отметим, что ранее команда никогда не выигрывала медали на этом турнире. Сборную Казахстана представляли Бибисара Асаубаева, Алуа Нурман, Ксения Балабаева и Меруерт Камалиденова (Амина Каирбекова в запасе). Победителем турнира стала сборная Индии, набравшая 19 очков.