Казахстан выиграл серебро шахматной Олимпиады. Реакция Токаева

По итогам турнира сборная Казахстана набрала 18 очков и заняла второе место.
Отметим, что ранее команда никогда не выигрывала медали на этом турнире. Сборную Казахстана представляли Бибисара Асаубаева, Алуа Нурман, Ксения Балабаева и Меруерт Камалиденова (Амина Каирбекова в запасе). Победителем турнира стала сборная Индии, набравшая 19 очков.
На историческое достижение казахстанских шахматисток отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Поздравляю женскую сборную Казахстана с завоеванием серебряных медалей Всемирной шахматной Олимпиады-2024. Это выдающийся успех казахской шахматной школы и ее замечательных представительниц. Желаю нашим спортсменам новых достижений!», — заявил Токаев.