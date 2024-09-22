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Казахстан выиграл серебро шахматной Олимпиады. Реакция Токаева

Женская сборная Казахстана по шахматам завоевала серебряные медали на Всемирной шахматной Олимпиаде в Будапеште (Венгрия), передает Vesti.kz.

Источник: Соцсети

По итогам турнира сборная Казахстана набрала 18 очков и заняла второе место.

Отметим, что ранее команда никогда не выигрывала медали на этом турнире. Сборную Казахстана представляли Бибисара Асаубаева, Алуа Нурман, Ксения Балабаева и Меруерт Камалиденова (Амина Каирбекова в запасе). Победителем турнира стала сборная Индии, набравшая 19 очков.

На историческое достижение казахстанских шахматисток отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Поздравляю женскую сборную Казахстана с завоеванием серебряных медалей Всемирной шахматной Олимпиады-2024. Это выдающийся успех казахской шахматной школы и ее замечательных представительниц. Желаю нашим спортсменам новых достижений!», — заявил Токаев.