ФИДЕ струсила принимать решение о допуске России. Партию за Дворковича доиграет Бах

Расклады изначально были не в нашу пользу, однако уже сам факт, что вопрос о снятии санкций вообще был поставлен на голосование, говорил о том, что не всё в шахматном мире так однозначно. И если бы голосование было тайным, всё могло бы быть иначе. Но Аркадий Дворкович сразу заявил, что, согласно конституции ФИДЕ, голосование будет открытым. И технично отправил на партию своего зама.