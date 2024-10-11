Непомнящий не получил визу для участия в шахматном турнире в Лондоне

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не получил британскую визу и пропустит турнир WR Chess Masters Cup в Лондоне. Об этом ТАСС сообщила менеджер шахматиста Зоя Арнацкая.
Ранее Непомнящий рассказал «Спорт-экспрессу», что перерыв в его карьере связан с визовыми проблемами. Шахматист пропустил Global Chess League из-за проблем с британской визой.
«Задержали документы и к первому турниру (Global Chess League — прим. ТАСС), и сейчас к WR [Chess Masters Cup]. Начало турнира 14 октября, визы нет, поэтому замена», — сказала Арнацкая.
Непомнящему 34 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в апреле 2023 года — китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Он является двукратным чемпионом России (2010, 2020).
WR Chess Masters Cup пройдет в Лондоне с 14 по 18 октября.