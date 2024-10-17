Непомнящий заступился за ударившего оператора американского шахматиста

«Я не знаю всех подробностей, но мне кажется, что это решение слишком сурово. Эмоции, иногда слишком сильные и болезненные, — неотъемлемая часть игры. Мне кажется, что организаторы и арбитры могли бы быть более снисходительными и ограничиться первым и последним предупреждением», — написал Непомнящий на своей странице в соцсети Х.