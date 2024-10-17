Непомнящий заступился за ударившего оператора американского шахматиста

В среду Ю проиграл Фабиано Каруане в пятом раунде Открытого чемпионата США, после чего смял лежащий на столе лист с результатами. Позднее Шахматный клуб Сент-Луиса объявил о дисквалификации спортсмена, отметив, что Ю после партии выбежал из зала, ударив по пути со спины видеооператора. В связи с инцидентом на место была вызвана полиция. Результаты спортсмена за первые пять раундов были аннулированы.
«Я не знаю всех подробностей, но мне кажется, что это решение слишком сурово. Эмоции, иногда слишком сильные и болезненные, — неотъемлемая часть игры. Мне кажется, что организаторы и арбитры могли бы быть более снисходительными и ограничиться первым и последним предупреждением», — написал Непомнящий на своей странице в соцсети Х.