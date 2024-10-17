Путин: РФ будет оставаться в Азиатской шахматной федерации, сколько это возможно

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Россия с удовольствием будет оставаться в Азиатской шахматной федерации так долго, как это возможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг глава государства в Уфе встретился с президентом Азиатской шахматной федерации шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном.
Шейх отметил вклад России в шахматное движение. «Оставайтесь в Азиатской федерации шахмат как можно больше. Это придает ей больше ценности и важности», — сказал он.
«Спасибо за оценку уровня развития шахмат в нашей стране. Мы с удовольствием будем оставаться в Азиатской шахматной федерации так долго, как это возможно», — ответил Путин. Он подчеркнул, что «шахматы не имеют границ». «Талантливые и гениальные шахматисты могут появиться когда угодно, где угодно, в любой части мира. Будем искать их вместе», — сказал российский лидер.
«Мы понимаем, что наши возможности ограничены в сравнении с тем, чего заслуживает Российская федерация шахмат. Делаем все, чтобы помочь вам», — добавил шейх.
Путин отметил роль Султана бен Халифы Аль Нахайяна в развитии связей с Россией и его поддержку российских профессиональных игроков в шахматы. «Орден Дружбы, который сегодня вам вручается, — это символ признания ваших заслуг в развитии шахмат и в развитии добрых отношений с нашей страной», — сказал президент РФ.