Путин: РФ будет оставаться в Азиатской шахматной федерации, сколько это возможно

«Спасибо за оценку уровня развития шахмат в нашей стране. Мы с удовольствием будем оставаться в Азиатской шахматной федерации так долго, как это возможно», — ответил Путин. Он подчеркнул, что «шахматы не имеют границ». «Талантливые и гениальные шахматисты могут появиться когда угодно, где угодно, в любой части мира. Будем искать их вместе», — сказал российский лидер.