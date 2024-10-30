Шахматистки Горячкина и Лагно сыграли вничью на старте Гран‑при ФИДЕ в Казахстане

Отметим, что Гран-при ФИДЕ входит в цикл женского чемпионата мира: две лучшие участницы по итогам серии выходят в турнир претенденток 2026 года. Ранее по этим же правилам и Лагно, и Горячкина, ставшие победительницей и вторым призером серии Гран-при ФИДЕ 2022−2023, получили путёвки на турнир претенденток 2024 года.