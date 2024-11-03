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Горячкина обыграла Чжунъи в третьем раунде этапа Гран-при FIDE в Шымкенте

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина одержала третью подряд победу на втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в казахстанском Шымкенте.

Источник: Спорт РИА Новости

В пятом туре Горячкина оказалась сильнее китаянки Тань Чжунъи. Партия, в которой россиянка играла черными фигурами, завершилась после 34-го хода.

В другой партии представительница России Екатерина Лагно черными сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.

После пяти туров в турнирной таблице лидирует Горячкина (4 очка), второе место занимает казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева (3,5), на третьей строчке располагается индийка Хампи Конеру (3). Лагно (1,5) идет на восьмой позиции.

Второй этап Гран-при FIDE завершится 8 ноября. Две лучшие участницы по итогам серии, которая состоит из шести этапов, сыграют на турнире претенденток 2026 года.