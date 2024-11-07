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«Я очень боюсь проиграть». Дин Лижэнь — о будущем матче за звание чемпиона мира

Действующий чемпион мира китайский гроссмейстер Дин Лижэнь выразил уверенность в том, что сможет вернуться к прежней игровой форме.

Источник: РИА "Новости"

«Перед матчем за звание чемпиона мира я вернусь вв режим максимальной нагрузки. Мы будем выкладываться по полной и играть много тренировочных партий, чтобы привыкнуть к позициям и новым идеям. Надеюсь, вы увидите меня таким, каким я был на последнем чемпионате мира. Я очень боюсь проиграть, надеюсь, этого не случится. Многие все еще поддерживают меня. Так что я обязан показать, что заслуживаю этой поддержки», — приводит слова Лижэня Take Take Take.

В прошлом матче за звание чемпиона мира Дин Лижэнь обыграл российского гроссмейстера Яна Непомнящего.