Быстрый контроль: топ-шахматисты проверят свои силы перед ЧМ-2024 в Нью-Йорке

Также в разные годы Россию в индийском Open-турнире представляли Ян Непомнящий и Сергей Карякин (дважды). В этом году такая честь выпала Даниилу Дубову, который по праву считается одним из сильнейших игроков мира в быстрые шахматы. В 2019-м Даниил выиграл чемпионат мира по рапиду, в 2023-м финишировал вторым вслед за Карлсеном на ЧМ по блицу. Помимо солидного призового фонда (победитель может заработать около $20 тыс.), это станет хорошей проверкой сил перед стартом ЧМ-2024 по рапиду и блицу, который в этом году пройдет в Нью-Йорке в последних числах декабря. Отметим, что ранее Дубов отмечал, что у него есть американская виза, поэтому вряд ли что-то сможет помешать ему сыграть на ЧМ.