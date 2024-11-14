Быстрый контроль: топ-шахматисты проверят свои силы перед ЧМ-2024 в Нью-Йорке

С 13 по 17 ноября в Калькутте проходит супертурнир по рапиду и блицу Tata Steel Chess India — 2024. У России в этот раз мощное представительство. За победу в открытом турнире поборется Даниил Дубов, который занимает четвертое место в блиц-рейтинге ФИДЕ и входит в топ-30 в рапид-рейтинге. В женском турнире высокие шансы на итоговую победу имеют многократные чемпионки мира по блицу Екатерина Лагно и Валентина Гунина, а также первый номер российских шахмат Александра Горячкина. Участники сыграют один круг в рапид (25 минут + 10 секунд после каждого хода) и два круга в блиц (3+2). Отметим, что в индийском опене второй раз сыграет Магнус Карлсен, который считается фаворитом всех без исключения турниров.
Дубов против топов
16-й чемпион мира, несмотря на отказ защищать чемпионскую корону (добровольно сложил полномочия в прошлом году), является действующим обладателем Кубка мира, а также последние два года делает золотые дубли на ЧМ по рапиду и блицу. В целом титулованному норвежцу очень нравится быстрый контроль времени в шахматах, поэтому он с удовольствием продолжает принимать приглашения на такие крупные турниры (в классику один из самых великих игроков в истории шахмат играет крайне редко).
До Калькутты Магнус добрался впервые с 2019 года. Тогда он уверенно выиграл общий зачет турнира, на четыре балла опередив Хикару Накамуру (очки суммируются по итогам рапид- и блицтурниров). Накамура также занимал второе место на первом Tata Steel Chess India — 2018, когда на тай-брейке уступил местной легенде Виши Ананду (в случае равенства очков предусмотрен дополнительный мини-матч из трех партий в блиц). Также турнир выигрывали Левон Аронян (2021), Арджун Эригайси (2022) и Александр Грищук (2023). В прошлом году российский гроссмейстер в блестящем стиле выиграл блицтурнир (набрав 12 из 18) и стал четвертым в быстрые шахматы.
Также в разные годы Россию в индийском Open-турнире представляли Ян Непомнящий и Сергей Карякин (дважды). В этом году такая честь выпала Даниилу Дубову, который по праву считается одним из сильнейших игроков мира в быстрые шахматы. В 2019-м Даниил выиграл чемпионат мира по рапиду, в 2023-м финишировал вторым вслед за Карлсеном на ЧМ по блицу. Помимо солидного призового фонда (победитель может заработать около $20 тыс.), это станет хорошей проверкой сил перед стартом ЧМ-2024 по рапиду и блицу, который в этом году пройдет в Нью-Йорке в последних числах декабря. Отметим, что ранее Дубов отмечал, что у него есть американская виза, поэтому вряд ли что-то сможет помешать ему сыграть на ЧМ.
Соперниками Даниила в Калькутте, помимо близкого друга Карлсена (помогал Магнусу готовиться к нескольким матчам за звание чемпиона мира), будут Нодирбек Абдусатторов, Винсент Кеймер, Уэсли Со, Видит Гуджрати, Сунилдут Лина Нараянан, Рамешбабу Прагнанандха, Нихал Сарин и Арджун Эригайси. Последний проводит выдающийся год и, вероятно, заберет первую путевку в турнир претендентов — 2026 по системе FIDE Circuit.
Форма Горячкиной
Женский турнир в рамках Steel Chess India будет проводиться только третий год. В 2022-м его выиграла украинка Анна Ушенина, на тай-брейке сломив сопротивление грузинской шахматистки Наны Дзагнидзе. В прошлом году победа досталась действующей чемпионке мира Цзюй Вэньцзюнь. В этот раз китаянка также планировала сыграть в Калькутте, но отказалась в последний момент. Ее место в турнире заняла Александра Горячкина. Россиянка уже много лет стоит в топ-5 классического рейтинга. В рапиде и блице Александра также входит в десятку лучших, хотя на ЧМ с этим контролем у нее только одна медаль (бронза на ЧМ-2018 по рапиду).
— Может, и плохо, но я не отношусь к рапиду и блицу очень серьезно, — рассказывала в интервью «Известиям» Горячкина. — Пойдет игра — хорошо, нет — ничего страшного. Например, в 2022 году у меня был дележ третьего-четвертого места на ЧМ по рапиду, но по дополнительным показателям я финишировала без медали. Тогда не расстроилась: четвертая и четвертая. Понятно, что всегда хочется большего, но надо хорошо играть. Жаль, что не всегда получается. Слежу ли я за своим рейтингом в быстрые шахматы? Нет.
Тем не менее Горячкина вполне может выиграть турнир в Индии. Сейчас она находится в хорошей форме, что доказывает ее сильная игра на втором этапе Гран-при-2024/25 в Казахстане, который ей удалось выиграть (с классическим контролем).
— Александра в блестящем стиле выиграла турнир в Шымкенте, — отметил «Известиям» исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. — Хочется верить, что такой старт в новом чемпионском цикле приведет ее в итоге к матчу за мировую корону. У Горячкиной уже был опыт чемпионского матча (в 2020-м в драматичной борьбе уступила Цзюй Вэньцзюнь). Надо возвращаться в статус претендента.
Также высокие шансы на хорошее выступление в Индии и на ЧМ-2024 в Нью-Йорке имеют Валентина Гунина и Екатерина Лагно (обе получили американские визы в этом месяце). Напомним, что Гунина является действующей чемпионкой мира по блицу (также завоевывала золото в 2012-м), Лагно трижды выигрывала ЧМ в этой дисциплине.
В Калькутте россиянкам будут противостоять Александра Костенюк (12-я чемпионка мира с прошлого года представляет Швейцарию), Нана Дзагнидзе, Хампи Конеру, Харика Дронавалли, Дивья Дешмукх, Рамешбабу Вайшали и Вантика Агравал. Отметим, что на баннере, анонсирующем Tata Steel Chess India — 2024, изображены Гунина и Агравал.
Тимур Ганеев