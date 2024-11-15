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Российская шахматистка Горячкина выиграла турнир по рапиду в Калькутте

Российская шахматистка Александра Горячкина одержала победу в соревнованиях по рапиду на турнире в индийской Калькутте.

Источник: FIDE

В последних трех турах Горячкина обыграла индианку Дивью Дешмукх и соотечественницу Валентину Гунину и сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии.

Горячкина по итогам 9 партий набрала 7,5 очка. Россиянка Екатерина Лагно (4,5 очка) стала 4-й, Валентина Гунина (4,5) — 6-й.

Среди мужчин победителем стал норвежец Магнус Карлсен, в последний день обыгравший немца Винцента Каймера и россиянина Даниила Дубова и сыгравший вничью с Нодирбеком Абдусатторовым из Узбекистана.

Карлсен занял 1-е место, набрав 7,5 очка. Дубов с 3,5 очка стал 7-м.