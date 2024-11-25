Дин Лижэнь и Гукеш сыграют первую партию за мировую шахматную корону

В 2023 году Дин Лижэнь стал чемпионом мира, победив россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке. Китаец изначально не должен был участвовать в турнире претендентов 2022 года, куда он попал после дисквалификации россиянина Сергея Карякина за поддержку специальной военной операции. На турнире он занял второе место, которое не дает право сыграть в матче за мировую корону, однако норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул, и Дин Лижэнь заменил его. По ходу матча с Непомнящим китаец часто уступал в счете, но все время отыгрывался и сумел выиграть одну партию на тай-брейке.
После завоевания титула чемпиона мира результаты Дин Лижэня пошли на спад. Специалисты критиковали китайца за неубедительную игру, а в рейтинге Международной шахматной федерации он на данный момент занимает 23-е место. Сам Дин Лижэнь отмечал, что после победы не чувствовал себя счастливым и впал в депрессию.
Гукешу 18 лет, на момент проведения турнира претендентов в апреле этого года ему было 17 лет, он стал самым молодым победителем соревнований в истории. Также в сентябре он стал победителем Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Индии, набрав 9 очков в 10 партиях на первой доске.
Гукеш — явный фаворит
Основываясь на последних результатах, эксперты отдают предпочтение молодому претенденту, однако призывают не сбрасывать со счетов чемпиона мира. «Судя по последним результатам, Гукеш находится в хорошей форме и является явным фаворитом матча, — сказал ТАСС международный гроссмейстер Сергей Шипов. — Но я бы не стал списывать со счетов чемпиона мира. Хоть в последнее время он не показывал ничего выдающегося, был крайне нестабилен, но китайцы просто так ничего не отдадут, так что легко Гукешу не будет. Я бы оценил шансы 60 на 40 в пользу индийца».
Главный тренер сборных России Сергей Яновский в беседе с ТАСС отметил, что Дин Лижэнь обладает невероятным везением. «После Всемирной шахматной олимпиады многие специалисты стали считать Гукеша безоговорочным фаворитом, но я бы воздержался от каких-либо прогнозов. Говорят, что у Дин Лижэня было много сложностей, но он обладает фантастическим везением, что проявилось во время его пути к званию чемпиона мира, при такой удаче он может преподнести сюрприз».
Карякин также считает Гукеша фаворитом, однако допустил, что Дин Лижэнь может хорошо подготовиться и навязать борьбу претенденту. «Гукеш является фаворитом матча, он молод, в последнее время показывал высокие результаты. Если смотреть на последние результаты Дин Лижэня, то к каждому турниру он подходил в ужасной форме. Но это спорт, все может поменяться, нельзя исключать того, что Дин Лижэнь хорошо подготовится. Он чемпион мира, а просто так это звание никому не достается».
Вице-президент Федерации шахмат России, международный гроссмейстер Сергей Смагин, напротив, считает, что молодость и нехватка опыта может сыграть против Гукеша. «Наверное, это первый за много лет матч, когда чемпиону дают намного меньше шансов, чем претенденту. Но пока еще непонятно, насколько стабилен Гукеш, насколько крепки его нервы. Он еще молод, впервые играет за мировую шахматную корону, в то время как его соперник уже повидал многое».
Формат матча
Матч будет состоять из 14 партий с классическим контролем времени. Каждый шахматист получит 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд после каждого хода. Гукеш сыграет в первой партии белыми фигурами, затем соперники будут меняться цветом. В случае ничейного исхода шахматисты разыграют тай-брейк.
На тай-брейке будут сыграны 4 партии с контролем 15+10, затем, если понадобится, пройдут 2 партии с контролем 10+5. Если этого будет недостаточно для выявления чемпиона мира, то соперники разыграют 2 партии в блиц с контролем времени 3+2. Если и после них не определится победитель, то матч будет продолжаться до первой победы в партии с тем же контролем.
Общий призовой фонд матча составит $2,5 млн. За каждую выигранную партию шахматист получит $200 тыс., а в случае досрочного завершения остаток поделится поровну. Если матч дойдет до тай-брейка, то победитель получит $1,3 млн. Первая партия начнется в 12:00 мск, матч может продлиться до 13 декабря.