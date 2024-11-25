Дин Лижэнь и Гукеш сыграют первую партию за мировую шахматную корону

Основываясь на последних результатах, эксперты отдают предпочтение молодому претенденту, однако призывают не сбрасывать со счетов чемпиона мира. «Судя по последним результатам, Гукеш находится в хорошей форме и является явным фаворитом матча, — сказал ТАСС международный гроссмейстер Сергей Шипов. — Но я бы не стал списывать со счетов чемпиона мира. Хоть в последнее время он не показывал ничего выдающегося, был крайне нестабилен, но китайцы просто так ничего не отдадут, так что легко Гукешу не будет. Я бы оценил шансы 60 на 40 в пользу индийца».