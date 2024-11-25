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Дин Лижэнь обыграл Гукеша в первой партии матча за мировую шахматную корону

Вторая партия пройдет 26 ноября и начнется в 12:00 мск.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь переиграл победителя турнира претендентов Доммараджу Гукеша из Индии в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча проходит в Сингапуре.

После первой партии счет стал 1:0 в пользу китайского шахматиста. Гукеш играл белыми фигурами, Дин Лижэнь — черными. Вторая партия пройдет 26 ноября и начнется в 12:00 мск.

Матч за шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд после каждого хода. Победитель матча может определиться досрочно, если один из шахматистов наберет 7,5 очка раньше 14-й партии. В случае ничейного исхода шахматисты разыграют тай-брейк.