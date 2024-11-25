Дин Лижэнь обыграл Гукеша в первой партии матча за мировую шахматную корону

Матч за шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд после каждого хода. Победитель матча может определиться досрочно, если один из шахматистов наберет 7,5 очка раньше 14-й партии. В случае ничейного исхода шахматисты разыграют тай-брейк.