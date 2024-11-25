Почти 96% точности! Матч за шахматную корону начался с неожиданной победы чемпиона

«В отличие от Дина, у Гукеша нет опыта матчей на первенство мира, — подчеркивал в интервью Europe Echecs американский гроссмейстер. — Ему придется быть очень бдительным в первых пяти/шести партиях. Это критический момент. Помню, как Карпов всегда искал, за что зацепиться. Он максимизировал свой опыт, в том числе и в матчах претендентов. Он знал, что тот, кто не лидирует, всегда чувствует большее давление. Это еще вернее сегодня, учитывая, что есть лишь 14 партий. Я не согласен с таким форматом. Длинные матчи (из 24 партий) позволяют сформировать более полную картину. Они дают игрокам возможность рисковать, показывать зрелищные шахматы и всю красоту нашего спорта. Что касается Лижня, то в последнее время он играет не очень хорошо, но его результатам нельзя доверять. Думаю, он не хотел ни показывать свою подготовку, ни давать какие-то подсказки сопернику. Именно этим в свое время занимался Ананд. И это причина, по которой некоторые говорят, что он не был “великим чемпионом”. Они считали, что чемпион мира должен всегда играть на своем лучшем уровне и во всех контролях. Виши показал свои лучшие качества только в матчах на защиту титула. Он берег силы в турнирах».