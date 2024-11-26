Лижэнь сыграл вничью с Гукешем в Сингапуре

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь сыграл вничью с индийцем Гукешем Доммараджу во второй партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре.
Партия, в которой Дин Лижэнь играл белыми фигурами, завершилась во вторник мировой после 23-го хода.
Дин Лижэнь ведет в противостоянии со счетом 1,5−0,5. Третья партия, в которой китаец будет действовать черными фигурами, пройдет в среду, 27 ноября.
Матч за титул чемпиона мира по шахматам продлится в Сингапуре до 13 декабря. Соперники проведут еще 12 партий в классические шахматы, в случае ничьей будет сыгран тай-брейк. Призовой фонд матча составляет 2,5 миллиона долларов.
Китайский гроссмейстер стал чемпионом мира весной 2023 года, победив в титульной встрече на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего. После этого Дин Лижэнь из-за проблем со здоровьем длительное время не участвовал в соревнованиях.