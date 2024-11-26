Шогджиев выиграл еще один чемпионат мира. Блестящий год нашего шахматного вундеркинда

А вот в матче за мировую шахматную корону, который сейчас проходит в Сингапуре, Роман болеет за Дин Лижэня. После двух туров китаец впереди: 1,5−0,5. «Мне как-то жаль Лижэня, который не справился с давлением после завоевания короны. Плюс Гукеш может стать самым молодым чемпионом мира в истории. Как-то странно, если корону выигрывает 18-летний шахматист. Еще меня смущает, что он пробрался в турнир претендентов. По-хорошему, там должен был быть Аниш Гири (в категории FIDE Circuit-2023 лидировал Гири. Однако в конце декабря в Ченнаи неожиданно был организован круговой турнир, который выиграл Гукеш. Это позволило индийцу обойти представителя Нидерландов в конце декабря. В феврале 2024-го ФИДЕ изменила правила отбора и больше не будет обсчитывать в систему Circuit турниры во второй половине года. — Прим. “СЭ”)».