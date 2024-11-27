Гукеш впервые обыграл Дин Лижэня в рамках матча за мировую шахматную корону

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь проиграл индийцу Гукешу Доммараджу в третьей партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре.
Партия, в которой Дин Лижэнь играл черными фигурами, завершилась после 37-го хода.
Счет стал равным — 1,5:1,5. В первой партии победил Дин Лижэнь, вторая завершилась вничью. Четвертая партия, в которой китаец будет играть белыми фигурами, пройдет в пятницу, 29 ноября.
Матч за титул чемпиона мира по шахматам продлится в Сингапуре до 13 декабря. Соперники проведут 14 партий в классические шахматы, в случае ничьей будет сыгран тай-брейк. Призовой фонд матча составляет 2,5 миллиона долларов.
Китайский гроссмейстер стал чемпионом мира весной 2023 года, победив в титульной встрече на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего. После этого Дин Лижэнь из-за проблем со здоровьем длительное время не участвовал в соревнованиях.