Горячкина поднялась на пятое место в рейтинге FIDE

На счету Горячкиной стало 2546 очков. Лидируют в женском рейтинге китаянки Хоу Ифань (2633), действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (2563) и Тань Чжунъи (2561).
Россиянка Екатерина Лагно (2515) опустилась с седьмой на восьмую позицию. Полина Шувалова (2504) поднялась с 12-й строчки на 11-ю, Лея Гарифуллина (2451) идет 24-й, Ольга Баделько (2429) — 32-й, Валентина Гунина (2425) — 34-й.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (2755) сохранил за собой восьмое место в мужском рейтинге, который возглавляет норвежец Магнус Карлсен (2831). На второй строчке располагается американец Фабиано Каруана (2805), на третьей — его соотечественник Хикару Накамура (2802). Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь (2728) поднялся с 23-го на 22-е место.
Россиянин Владислав Артемьев (2701) занимает 31-е место, Петр Свидлер (2698) — 34-е, Дмитрий Андрейкин (2695) — 38-е, Даниил Дубов (2693) — 40-е, Александр Грищук (2689) — 41-е.