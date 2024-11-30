Горячкина поднялась на пятое место в рейтинге FIDE

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (2755) сохранил за собой восьмое место в мужском рейтинге, который возглавляет норвежец Магнус Карлсен (2831). На второй строчке располагается американец Фабиано Каруана (2805), на третьей — его соотечественник Хикару Накамура (2802). Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь (2728) поднялся с 23-го на 22-е место.