«Что, если выиграю матч? В прошлый раз плакал, на этот раз буду улыбаться». Дин дал надежду своим болельщикам

Дину также задали аналогичный вопрос. «В прошлый раз я плакал, на этот раз я буду улыбаться, — заявил Дин Лижэнь. — Как бы я описал ход матча? Результат пока не идеальный, потому что у меня было несколько возможностей в прошедших партиях, и к этому моменту я мог бы уже лидировать в матче. В пятой партии у меня было преимущество, но я не видел его. В общем, мне есть над чем поработать. Надеюсь, выходной пойдет мне на пользу».