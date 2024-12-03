Дин Лижэнь и Гукеш завершили вничью седьмую партию матча за мировую корону

Партия во вторник, в которой Дин Лижэнь играл черными фигурами, завершилась мировой на 72-м ходу. Общий счет в матче также остается равным — 3,5−3,5. Восьмая партия противостояния состоится 4 декабря.
Матч за титул чемпиона мира по шахматам продлится до 13 декабря. Соперники проведут еще семь партий в классические шахматы, в случае ничьей будет сыгран тай-брейк. Призовой фонд матча составляет 2,5 миллиона долларов.
Китайский гроссмейстер стал чемпионом мира весной 2023 года, победив в титульной встрече на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего. После этого Дин Лижэнь из-за проблем со здоровьем длительное время не участвовал в соревнованиях.