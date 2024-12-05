Шахматистка, пытавшаяся отравить соперницу ртутью, избежала уголовного дела

МАХАЧКАЛА, 5 дек — РИА Новости. Управление МВД России по Махачкале сообщило об отказе в возбуждении уголовного дела против шахматистки из Дагестана Амины Абакаровой, которая на чемпионате республики обработала стол своей соперницы ртутью.
Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов 7 августа сообщил, что на чемпионате республики по шахматам Абакарова обработала ртутными соединениями стол, за которым предстояло играть Умайганат Османовой. Во время игры самочувствие Османовой ухудшилось, ей потребовалась медицинская помощь. При этом больше никто не пострадал.
«Установлено, что по материалу проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и для законности и обоснованности принятое решение направлено в прокуратуру Советского района города Махачкалы», — говорится в письме начальника УМВД Нурмагомеда Муртузалиева в адрес Османовой, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Османова рассказала РИА Новости, что, по ее информации, изначально рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью (статья 112 УК РФ), но следствие не нашло оснований.
«Меня отправили на медэкспертизу, и оттого, что нет последствий, нет телесных повреждений, не возбудили. Понятно, что телесных не будет, тут речь об испарении и вдыхании ядовитого вещества», — отметила шахматистка.
Она также призналась, что не получила извинений от Абакаровой и по сей день не знает «существенную причину такого поступка» соперницы.
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов ранее заявлял, что Абакарова временно отстранена от всех соревнований под эгидой ФШР, и на основании заключения правоохранительных органов будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации. Из Федерации шахмат Дагестана Абакарову исключили.