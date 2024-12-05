Шахматистка, пытавшаяся отравить соперницу ртутью, избежала уголовного дела

«Установлено, что по материалу проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и для законности и обоснованности принятое решение направлено в прокуратуру Советского района города Махачкалы», — говорится в письме начальника УМВД Нурмагомеда Муртузалиева в адрес Османовой, которое есть в распоряжении РИА Новости.