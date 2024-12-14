Карпов: «На примере Гукеша мы видим, насколько помолодели шахматы»

Предстоящий год исторический для шахмат, потому что исполняется 50 лет, как я стал чемпионом мира. В свое время я тоже был самым молодым чемпионом в 23 года. Я буду отмечать это свое достижение. Удастся ли Гукешу на долгое время сохранить статус чемпиона, зависит и от него, и от настроения соперников, насколько упорно и тяжело они будут работать, чтобы завоевать этот титул«, — приводит слова Карпова “РБ Спорт”.